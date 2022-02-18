Шойгу проведет телефонные переговоры с главой Пентагона 18 февраля

Фото: Администрация президента РФ

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу в пятницу, 18 февраля, переговорит по телефону со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства.

Уточняется, что инициаторами переговоров выступила американская сторона.

— 18 февраля состоятся телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина, — говорится в сообщении Минобороны, которое приводит ТАСС.

13 февраля президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден более часа общались по телефону. Их разговор вышел сбалансированным и деловым. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, Соединенные Штаты искусственно раздувают эту тему, называют якобы точные даты начала вторжения и продолжают поставлять оружие Украине. Таким образом создаются предпосылки для провокаций со стороны ее вооруженных сил.

До этого, 7 февраля, в Москве прошла встреча Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным.