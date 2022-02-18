Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Шойгу проведет телефонные переговоры с главой Пентагона 18 февраля

Полина Долганова

Общество
Шойгу проведет телефонные переговоры с главой Пентагона 18 февраля
Фото: Администрация президента РФ

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу в пятницу, 18 февраля, переговорит по телефону со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства.

Уточняется, что инициаторами переговоров выступила американская сторона.

— 18 февраля состоятся телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина, — говорится в сообщении Минобороны, которое приводит ТАСС.

13 февраля президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден более часа общались по телефону. Их разговор вышел сбалансированным и деловым. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, Соединенные Штаты искусственно раздувают эту тему, называют якобы точные даты начала вторжения и продолжают поставлять оружие Украине. Таким образом создаются предпосылки для провокаций со стороны ее вооруженных сил.

До этого, 7 февраля, в Москве прошла встреча Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным.

Читайте также:
Сергей Шойгу США Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Все мнения
О проекте