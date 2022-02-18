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Мосгосэкспертиза утвердила проект капремонта одного из зданий роддома ГКБ № 40 в Москве

Михаил Алимов

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Мосгосэкспертиза утвердила проект капремонта одного из зданий роддома ГКБ № 40 в Москве
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Таймырская улица, 6к1 Карта всех событий

Сотрудники Мосгосэкспертизы утвердили проект капитального ремонта одного из зданий роддома Городской клинической больницы (ГКБ) № 40 в Лосиноостровском районе столицы. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Мосгосэкспертиза, подведомственная комитету Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), сообщает о согласовании проектной документации «Капитальный ремонт корпуса 1 на территории родильного дома ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40 Департамента здравоохранения города Москвы» по адресу улица Таймырская, дом 6, корпус 1, Лосиноостровский район, Северо-Восточный административный округ Москвы, — передает сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

Специалисты обновят внешнюю и внутреннюю отделку здания, займутся инженерными коммуникациями и установят дополнительные внутренние перегородки. Здание адаптируют для успешного доступа маломобильных граждан.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что специалисты планируют ввести в эксплуатацию родильный дом и детский стационар в Коммунарке в этом году. Он отметил, что новый роддом станет первым акушерским стационаром в Новой Москве. Строительство медучреждения уже практически завершилось.

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