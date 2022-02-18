Подмосковный врач рассказал, к каким поражениям мозга может привести коронавирус

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Главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов рассказал, к каким поражениям мозга может привести коронавирус.

По словам эксперта, коронавирус, как и любой другой вирус, может вызывать поражение вещества мозга, мозговых оболочек в виде менингоэнцефалита, энцефалита или энцефаломиелита. За прошлый год в Московской области было несколько пациентов различного возраста, которые перенесли эти заболевания. Самому молодому пациенту, у которого возникли подобные осложнения, всего 25 лет.

Андрей Осипов отметил, что подобные заболевания могут в будущем стать причиной психических расстройств, проблем с памятью, быстрой утомляемости. Многим может потребоваться специальная реабилитация.

Тем не менее у пациентов с подобными осложнениями есть все шансы поправиться полностью, несмотря на очень длительный процесс восстановления.

Андрей Осипов напомнил, что нужно обязательно вакцинироваться, чтобы коронавирус не вызывал подобных серьезных осложнений, передает портал «Подмосковье сегодня».

До этого ученые назвали восемь признаков «омикрона» у привитых пациентов.