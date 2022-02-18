Стало известно, что Жириновский идет на поправку

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Российский политик Владимир Жириновский в настоящее время идет на поправку. Об этом в пятницу, 18 февраля, заявил заместитель главы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По его словам, несмотря на положительную динамику, политику по сей день требуется наблюдение специалистов.

— Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления. Мы выражаем также слова благодарности всем врачам и нашим гражданам, которые шлют теплые слова на его имя, — цитирует депутата РИА Новости.

9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в Москве с коронавирусной инфекцией. Уточняется, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась в результате COVID-19. Позднее Минздрав раскрыл подробности состояния госпитализированного Жириновского. По данным СМИ, поражение легких у него оценивается на 50–75 процентов.

10 февраля сообщалось, что в состоянии Жириновского наблюдается отрицательная динамика. У него прогрессирует дыхательная недостаточность. Степень поражения правого легкого оценивается на 30 процентов, левого — на 50 процентов, при этом площадь поражения увеличивается. Ситуация со здоровьем Жириновского осложняется наличием у него сахарного диабета.