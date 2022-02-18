Следком опубликовал кадры допроса мигрантов, избивших полицейских в метро

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Тульская Карта всех событий

Появились кадры задержания мигрантов, напавших на сотрудника правоохранительных органов на станции метро «Тульская» Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена. Видео опубликовано на официальном YouТube-канале Следственного комитета Российской Федерации в пятницу, 18 февраля.

Видео: СК РФ

Нападение произошло вечером 17 февраля. 18 февраля стало известно, что оба нападавших задержаны по горячим следам.

Случаи нападения на представителей власти происходят не только в Москве. В Кызыле мужчина плюнул в лицо полицейскому, а затем угнал у него служебный автомобиль. Спустя некоторое время служебную машину обнаружили с вмятиной на бампере. Вскоре и сам злоумышленник пришел в отделение полиции. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.