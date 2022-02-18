Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Следком опубликовал кадры допроса мигрантов, избивших полицейских в метро

Елена Самойлова

Происшествия
Следком опубликовал кадры допроса мигрантов, избивших полицейских в метро
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва
Россия, Москва, метро Тульская Карта всех событий

Появились кадры задержания мигрантов, напавших на сотрудника правоохранительных органов на станции метро «Тульская» Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена. Видео опубликовано на официальном YouТube-канале Следственного комитета Российской Федерации в пятницу, 18 февраля.

Видео: СК РФ

Нападение произошло вечером 17 февраля. 18 февраля стало известно, что оба нападавших задержаны по горячим следам.

Случаи нападения на представителей власти происходят не только в Москве. В Кызыле мужчина плюнул в лицо полицейскому, а затем угнал у него служебный автомобиль. Спустя некоторое время служебную машину обнаружили с вмятиной на бампере. Вскоре и сам злоумышленник пришел в отделение полиции. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Читайте также:
Аресты Следственный комитет Видео
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Все мнения
О проекте