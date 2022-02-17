Двое мужчин напали на полицейских на станции «Тульская» московского метро

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, метро Тульская Карта всех событий

Двое мужчин напали на сотрудников полиции на станции «Тульская» в столичном метро. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщается на сайте ГСУ СК по Москве.

По данным следствия, вечером 17 февраля на «Тульской» один из подозреваемых отказал правоохранителям в просьбе пройти в комнату полиции для установления личности, после чего начал их толкать и замахиваться руками. Второй подозреваемый пнул ногой одного полицейского, а другого несколько раз ударил рукой по голове, после чего скрылся.

Одного из подозреваемых 2000 года рождения задержали на месте, второго ищут.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», максимальная санкция по ней составляет лишение свободы на пять лет.

Молодому москвичу сломали нос и выбили зубы в центре столицы. 13 февраля молодой человек обратился в полицию и сообщил, что его избил случайный прохожий. Пострадавший пояснил, что примерно в 8 часов утра на него напал неизвестный и сломал ему нос и челюсть.