Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Двое мужчин напали на полицейских на станции «Тульская» московского метро

Юлия Курганова

Происшествия
Двое мужчин напали на полицейских на станции «Тульская» московского метро
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, метро Тульская Карта всех событий

Двое мужчин напали на сотрудников полиции на станции «Тульская» в столичном метро. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщается на сайте ГСУ СК по Москве.

По данным следствия, вечером 17 февраля на «Тульской» один из подозреваемых отказал правоохранителям в просьбе пройти в комнату полиции для установления личности, после чего начал их толкать и замахиваться руками. Второй подозреваемый пнул ногой одного полицейского, а другого несколько раз ударил рукой по голове, после чего скрылся.

Одного из подозреваемых 2000 года рождения задержали на месте, второго ищут.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», максимальная санкция по ней составляет лишение свободы на пять лет.

Молодому москвичу сломали нос и выбили зубы в центре столицы. 13 февраля молодой человек обратился в полицию и сообщил, что его избил случайный прохожий. Пострадавший пояснил, что примерно в 8 часов утра на него напал неизвестный и сломал ему нос и челюсть.

Читайте также:
Москва Полиция Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Все мнения
О проекте