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На Камчатке построят дорогу к землям Дальневосточных гектаров

Ирина Игнатенко

Общество
На Камчатке построят дорогу к землям Дальневосточных гектаров
Фото: youtube.com/varlamov

В этом году на Камчатке около 400 участков земли на дальневосточных гектарах станут более доступными, передает ОТР. К ним построят подъездные пути, сообщил глава региона Владимир Солодов.

Дороги будут построены за счет выделенных средств федерального бюджета.

По словам губернатора региона, уже 140 пользователей участков оформили землю в собственность. Он напомнил, что программа «Дальневосточный гектар» дает возможность жителям России бесплатно получать земельные участки до одного гектара на Дальнем Востоке. Программа была введена в Российской Федерации в 2016 году.

Изначально подать заявку на участие в программе могли только жители Дальнего Востока, но с 2020 года такую возможность получили все россияне.

24 января губернатор Камчатского края Владимир Солодов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил, что ситуация с коронавирусом на Камчатке стабильная. После предыдущего всплеска заболеваемости были приняты необходимые меры, что позволило снизить количество заражений.

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