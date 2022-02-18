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Автопарк Моргенштерна арестовали из-за штрафов на 9 тысяч рублей

Елена Самойлова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Автопарк Моргенштерна арестовали из-за штрафов на 9 тысяч рублей
Фото: Youtube/вДудь

Судебные приставы арестовали машины российского рэпера Алишера Моргенштерна. Ограничения были наложены накануне в четверг, 17 февраля.

Согласно данным, которые есть в распоряжении редакции «Вечерняя Москва», судебные приставы наложили ограничения на автопарк рэпера стоимость которого составляет порядка 60 миллионов рублей.

Автопарк Моргенштерна арестовали из-за штрафов на 9 тысяч рублей Фото: Вечерняя Москва

Речь идет о спорткарах, а также еще нескольких автомобилях марки Mercedes.

Причиной ареста машин, согласно базе данных судебных приставов, стали семь неоплаченных штрафов ГИБДД на сумму девять тысяч рублей.

По данным СМИ, артист опроверг информацию об аресте своего автопарка, заявив, что все машины стоят в гараже.

— На них наложили запрет на регистрационные действия в связи с неоплаченными штрафами, — передает слова Моргенштерна iz.ru.

23 ноября 2021 года Бастрыкин заподозрил рэпера в торговле наркотиками. 19 ноября правоохранители вновь инициировали проверку творчества Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков. Силовики заинтересовались клипом музыканта на песню «Pablo», они также изучили социальные сети создателей данного ролика — продюсера Артема Клюшина и оператора Александра Романова.

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