Спортивный юрист рассказал, могут ли Тутберидзе запретить тренерскую деятельность

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Спортивный юрист и бывший и. о. генерального директора РУСАДА Анна Анцелиович объяснила, в каком случае тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе могут привлечь к ответственности по делу о положительной допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой.

— Тренера могут наказать, если будет установлен факт содействия спортсмену в употреблении запрещенной субстанции. Если он оказывал помощь, подстрекал и так далее. Либо когда будет доказан факт использования в отношении спортсмена, то есть когда сам тренер выступал инициатором использования запрещенных препаратов. Здесь, конечно, все зависит от конкретных обстоятельств дела, но это уже устанавливается в ходе расследования, которое в случае с Валиевой инициировали РУСАДА и ВАДА, — рассказала специалист.

По ее словам, наказанием для Тутберидзе может стать спортивная дисквалификация. Иными словами, тренеру могу запретить заниматься любой деятельностью в сфере спорта.

— В случае если установят, что тренер виноват в применении допинга несовершеннолетним, имеющего статус «защищенного лица» (Камиле Валиевой 15 лет — прим. «ВМ), то речь будет идти даже о пожизненной дисквалификации, — уточнила специалист.

Анцелиович добавила, что подобные инциденты уже были в мировой практике.

На летних Олимпийских играх в Сиднее 16-летняя румынская гимнастка Андрея Рэдукан выиграла золото в индивидуальном многоборье. Через несколько дней ее допинг-тест дал положительный результат. Оказалось, что запрещенное вещество содержалось в лекарстве от простуды, которое гимнастке выдал врач команды. Последнего отстранили от работы на Олимпийских играх на восемь лет. Рэдукан признали невиновной в употреблении допинга, но лишили золота в личном многоборье.

18 февраля глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что меры наказания в отношении тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе могут быть очень строгими, если по итогам расследования в отношении ее подопечной Камилы Валиевой она окажется причастной к допинг-скандалу.