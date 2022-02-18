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Шеф-повар рассказал о разновидностях пельменей

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Шеф-повар рассказал о разновидностях пельменей
Фото: Pexels

18 февраля в России отмечается День пельменей. Шеф-повар ресторана в Раменском Алексей Сливкин рассказал, какие разновидности этого блюда существуют на сегодняшний день.

Он отметил, что сегодня рестораны и магазины предлагают пельмени не столько с мясной начинкой.

— Сегодня производители предлагают пельмени с крабами, с рыбой, традиционные с мясом, с овощами. А вспомните традиционные вареники с вишней, творогом. Это тоже практически пельмени. Манты, хинкали — это тоже своего рода пельмени, — рассказал собеседник «Радио 1»

Он отметил, что во время поста можно делать кундюмы — это пельмени с гречкой. Еще одна разновидность этого блюда — посикунчики. Их родина — Челябинск. Это своеобразные мини-чебуреки, которые не варятся, а обжариваются.

Сливкин отметил, что пельмени относятся к традиционным блюдам русской кухни и пользуются популярностью среди жителей разных регионов и иностранных туристов, приезжающих в Россию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что властям необходимо проработать вопрос включения пельменей в состав школьного меню на территории Подмосковья.

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