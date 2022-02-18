Зюганов может выйти в Госдуму после лечения в ЦКБ на следующей неделе

Фото: Пресс-служба Госдумы

Российский политик Геннадий Зюганов может выйти на работу в Государственную думу по окончании лечения в Центральной клинической больнице уже на следующей неделе. Об этом в пятницу, 18 февраля, заявил депутат Думы от партии КПРФ Александр Ющенко.

— Думаю, на следующей неделе, — сказал он.

Ющенко уточнил, что политик вернется домой после лечения вечером 18 февраля, передает РИА Новости.

11 февраля Александр Ющенко рассказал, что Зюганов лег в больницу для профилактики. Решение, уточнил он, приняли из-за эпидемической обстановки и перенесенных Зюгановым оперативных вмешательств.

Политик в силу профессии общается со многими людьми, а также у него в последнее время зафиксировали признаки простуды, добавил Ющенко. Парламентария, как предположил представитель КПРФ, вероятнее всего, должны были выписать из больницы через пару дней. Зюганов, как правило, проходит лечение в московской ЦКБ, заключил Ющенко.

16 февраля Зюганов лично сообщил, что он чувствует себя нормально. На тот момент он уже занимался рабочими делами.