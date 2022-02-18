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Женщина и два ребенка получили травмы из-за упавшей пластины снега в Раменском

Елена Самойлова

Происшествия
Женщина и два ребенка получили травмы из-за упавшей пластины снега в Раменском
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Московская область, Раменское Карта всех событий

Потерпевшие доставлены в медицинское учреждение. Прокуратура Московской области организовала проверку информации СМИ о травмировании женщины и двоих детей упавшей пластиной снега в Раменском. Об этом сообщается в пятницу, 18 февраля, в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным пресс-службы ведомства, в ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего и дана оценка соблюдению требований законодательства ответственными должностными лицами.

— По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, — сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры МО.

Утром в пятницу, 18 февраля, синоптики предупредили, что столичный регион будет находиться в южной части циклона.

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