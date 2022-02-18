В «Объединении родителей» озвучили последствия дистанционного обучения для детей

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В «Объединении родителей» озвучили негативные последствия дистанционного обучения для детей. Глава организации Инна Гориславцева заметила, что в последнее время в разы увеличилось количество обращений школьников и родителей к психологам.

В настоящее время снимается большинство ковидных ограничений и школьники возвращаются к привычному формату обучения. Но школы имеют право самостоятельно решать, когда вводить дистанционные технологии: согласие родителей на это не требуется.

Глава общественно-политического движения «Объединение родителей» Инна Гориславцева отметила, что при введении дистанционного обучения не учитываются медицинские риски. У школьников часто возникают проблемы с социализацией.

— Дистанционка, которая была впервые внедрена в 2020 году как якобы вынужденная мера реагирования на пандемию коронавируса и рост заболеваемости, привела к тому, что детей сорвали с ритма. Этот ритм поддерживает ребенка в тонусе, чтобы он мог своевременно и качественно справляться с определенными задачами, — отметила она в комментарии «Царьграду».

Ранее в 40 школах Санкт-Петербурга было принято решение о переводе 75 классов на дистанционный формат обучения. Родители школьников отмечают, что в настоящее время 5659 учащихся проходят обучение в смешанном формате, передает Nation News.