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Кожевников оценил шансы российских хоккеистов на олимпийское золото в 51 процент

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Кожевников оценил шансы российских хоккеистов на олимпийское золото в 51 процент
Фото: vk/olympic_russia

Шансы российской команды на победу в олимпийском хоккейном турнире – 51 процент, то есть больше половины. Такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников.

При этом он отказался прогнозировать исход полуфинального матча со шведами.

— Надо просто забросить на одну шайбу больше, чем шведы, простая вещь. Я хочу, чтобы наши выиграли и буду радоваться за них, – сказал Кожевников в комментарии «Радио 1».

Хоккеисты сборной России 18 февраля сыграют с командой Швеции за выход в финал Олимпиады в Пекине.

Ранее команды дважды встречались на Олимпийских играх: в 1994 году шведы победили в полуфинале (4:3), а в 2006 россияне разгромили соперников на групповом этапе (5:0).

Победитель матча встретиться в финале со сборной Финляндии.

До этого тренер Плющев оценил шансы сборной России по хоккею на выход в финал Олимпиады.

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