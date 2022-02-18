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Тренер Плющев оценил шансы сборной России по хоккею на выход в финал ОИ

Ирина Игнатенко

Спорт
Тренер Плющев оценил шансы сборной России по хоккею на выход в финал ОИ
Фото: Twitter / @russiahockey

У сборной России, безусловно, есть шансы на победу. Пока они — 50 на 50. Преимущество шведов — в их тренерском составе, россияне должны проявить характер. Такое мнение высказал тренер по хоккею Владимир Плющев.

Он отметил, что результат игры будет зависеть от мелких нюансов по ходу матча.

— Все будет зависеть от игры в обороне, в атаке. Шведы — очень грамотная команда, дисциплинированная. На ровном месте две минуты не славливают, — заявил Плющев в комментарии «360».

По его словам, в составе у противников россиян есть игроки, которые могут завершить атаку и создать момент. Шведы будут биться до конца и россиянам нужно проявить силу духа, чтобы одержать победу над достойным противником.

Полуфинальный матч между сборными России и Швеции на Олимпиаде в Пекине пройдет 18 февраля. Сборные поборются за выход в финал. Выигравшая команда сразится с финскими хоккеистами.

16 февраля сборная России по хоккею обыграла команду Дании и вышла в полуфинал Олимпийских игр в Пекине. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян.

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