Россия сыграет со Швецией в полуфинале хоккейного турнира на Олимпиаде

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Сборная Швеции по хоккею обыграла Канаду в четвертьфинале турнира на Олимпийских играх в Пекине. Встреча завершилась с итоговым счетом 2:0.

Шайбами отличились Лукас Валльмарк (51-я минута) и Антон Ландер (59-я). Таким образом, в полуфинале Швеция сыграет 18 февраля с командой России.

16 февраля сборная России по хоккею обыграла команду Дании и вышла в полуфинал Олимпийских игр в Пекине. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян.

В составе национальной сборной голы забили Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов. Новый соперник отечественной сборной станет известен позднее в среду, после игр Финляндия — Швейцария и Швеция — Канада.

4 февраля в Пекине начались XXIV зимние Олимпийские игры. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта будут на Олимпиаде и какие ограничения будут действовать в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе будут выступать спортсмены из России.