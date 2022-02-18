Нарушившая правила безопасности женщина скончалась после падения глыбы льда в Восточном Измайлове

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, 13-я Парковая улица Карта всех событий

Сотрудники Измайловской прокуратуры проводят проверку по факту смерти женщины, на которую упала ледяная глыба. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 18 февраля.

По словам представителя ведомства, на 13-й Парковой улице велись работы по очистке крыш домов ото льда. Одна из глыб упала на женщину 1963 года рождения. Пострадавшая скончалась на месте.

По предварительной информации, место проведения работ было огорожено, женщина проигнорировала предупредительные ленты и проникла в зону работ.

На место происшествия выехал заместитель Измайловского межрайонного прокурора Антон Хрипунов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование находится под контролем прокуратуры.

11 февраля прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела по факту падения на женщину наледи с крыши дома в центре Москвы.

Инцидент произошел вечером 10 февраля. С крыши дома на Саввинской набережной города упала скопившаяся наледь. В этот момент внизу находилась женщина, которая получила множественные травмы. Пострадавшую госпитализировали.