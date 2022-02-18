Погибшая при чистке крыши в Измайлове женщина проигнорировала меры безопасности

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Россия, Москва, 13-я Парковая улица Карта всех событий

Женщина, погибшая в результате падения глыбы льда в Восточном Измайлове, проигнорировала меры безопасности. Об этом сообщила пресс-служба префектуры Восточного административного округа в пятницу, 18 февраля.

На 13-й Парковой улице велись работы по очистке крыш домов ото льда. Место проведения работ было огорожено, а около дома постоянное дежурство вели сотрудники городских служб. Женщина 1963 года рождения пересекла линии ограждения и вошла на небезопасную территорию. В результате одна из глыб упала на пострадавшую. Она сразу же скончалась от полученных травм.

На место происшествия выехал заместитель Измайловского межрайонного прокурора Антон Хрипунов. По факту смерти женщины возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование находится под контролем прокуратуры.

11 февраля прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела по факту падения на женщину наледи с крыши дома в центре Москвы.

Инцидент произошел вечером 10 февраля. С крыши дома на Саввинской набережной города упала скопившаяся наледь. В этот момент внизу находилась женщина, которая получила множественные травмы. Пострадавшую госпитализировали.