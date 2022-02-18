Ледовый дворец в «Сокольниках» реконструируют

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Ледовый дворец в парке «Сокольники» реконструируют. Об этом сообщила пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

— Здесь разместятся две ледовые арены для хоккеистов, спортивный зал и зал для занятий мини-футболом. Предусмотрены зоны, где будут работать шахматно-шашечный клуб, спа-центр с купелью, медицинский кабинет, раздевалки, буфет и магазины спортивных товаров, — уточнил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Согласно проекту, рабочие также проведут замену инженерных сетей. Во время реконструкции будут использованы современные материалы в историческом цвете. Вход в здание останется с западной стороны, габариты ледового дворца останутся теми же.

На территории здания создадут зону отдыха, передает официальный сайт мэра Москвы.

16 февраля сообщалось, что реконструкция двух корпусов комплекса Пречистенской пожарной части завершилась в Москве. Ремонтировались два корпуса под номерами 6 и 7. Их площадь составляет более двух тысяч квадратных метров. Здания в скором времени планируют ввести в эксплуатацию. Там разместятся подразделения Департамента ГОЧСиПБ Москвы.