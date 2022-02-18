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Уголовное дело возбудили после смерти двух рабочих при чистке крыш в Подмосковье

Георгий Соланович

Происшествия
Уголовное дело возбудили после смерти двух рабочих при чистке крыш в Подмосковье
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
ул.Ленина г. Климовск Карта всех событий

Сотрудники СК России по Московской области возбудили уголовное дело по факту смерти двух рабочих, упавших с большой высоты при чистке крыш в Подольске. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 18 февраля.

На улице Ленина три сотрудника очищали крыши. В какой-то момент они упали с большой высоты, в результате двое из них скончались, третьего госпитализировали.

На данный момент сотрудники ведомства устанавливают подробности произошедшего: осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и проводят судебно-медицинские экспертизы, уточнила Врадий.

18 февраля на 13-й Парковой улице глыба упала на женщину 1963 года. Она сразу же скончалась от полученных травм. На место происшествия выехал заместитель Измайловского межрайонного прокурора Антон Хрипунов. По факту смерти женщины возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование находится под контролем прокуратуры.

По данным пресс-службы префектуры Восточного административного округа, пострадавшая проигнорировала меры безопасности.

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