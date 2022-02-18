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Фестиваль «Снег и лед в Москве» завершает работу в ближайшие выходные

Ольга Маркова

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Фестиваль «Снег и лед в Москве» завершает работу в ближайшие выходные
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Пушкинская набережная Карта всех событий

Международный фестиваль «Снег и лед в Москве» в ближайшие выходные, 19 и 20 февраля, завершает свою работу в Парке Горького на Пушкинской набережной. Форум организован правительством Москвы.

По словам руководителя Департамента культуры города Москвы Александра Кибовского, фестиваль прошел с большим успехом. За время работы его посетили более 80 тысяч человек.

В фестивале приняли участие скульпторы из семи стран, представившие более 100 скульптур изо льда и из снега: России, Финляндии, Италии, Южной Кореи, США, Узбекистана, Беларуси. За созданием произведений искусства можно было наблюдать в режиме реального времени.

От России в проекте участвовали 23 города: Москва, Алексин, Пермь, Нижний Тагил, Александров, Химки, Каргополь, Санкт-Петербург, Ижевск, Сургут, Королев, Тольятти, Вологда, Барнаул, Сочи, Петрозаводск, Якутск, Салехард, Хабаровск, Рязань, Йошкар-Ола, Екатеринбург и Нижний Новгород.

На фестивале, помимо большой выставки скульптур изо льда и из снега, представлена специальная экспозиция «Аллея славы» со снеговиками по эскизам звезд.

Также посетители могут увидеть 20 снеговиков, эскизы которых нарисовали дети. В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» с 1 по 9 января ребята нарисовали более 500 открыток и рисунков, а московские дизайнеры выбрали победителей, чьи работы затем появились на площадке фестиваля.

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