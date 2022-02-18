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На маршрутах трамваев № 47 и 49 появится остановка «Метро «Коломенская»

Георгий Соланович

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На маршрутах трамваев № 47 и 49 появится остановка «Метро «Коломенская»
Фото: mos.ru / официальный сайт мэра Москвы
Метро коломенская Карта всех событий

Трамвайная остановка «Метро «Коломенская» появится на маршрутах № 47 и 49 при движении в Нагатино с 19 февраля. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» в пятницу, 18 февраля.

Там также уточнили, что станция будет располагаться перед перекрестком с проспектом Андропова.

— Пассажиры, которые едут с Нагатинской улицы, смогут быстрее и удобнее пересаживаться на метро. Экономия времени в пути составит до 5 минут, — уточнили в Telegram-канале.

14 февраля Дептранс Москвы напомнил водителям о том, что они должны быть внимательны во время поездок возле трамвайных путей. Их ошибка может испортить планы тысячам людей.

Три новые остановки на маршрутах автобусов добавили в Москве 12 февраля. Для автобусов и электробусов т64, т75 и 617 ввели остановку «Саянская улица». Для автобусов 343, 507, 707 и 734 по Родниковой улице в обоих направлениях заработала станция «Родниковая улица, 30», а для автобусов 11, С17 и 807 по Очаковскому шоссе в обоих направлениях стала доступна остановка «Школа».

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