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Одиннадцать домов по реновации строят в Головинском районе

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Одиннадцать домов по реновации строят в Головинском районе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, 2-й Лихачёвский переулок, 4 Карта всех событий

В Головинском районе Москвы рабочие ведут строительство 11 жилых домов по программе реновации. Об этом 18 февраля сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Жилая площадь строящихся в районе домов составляет 96,1 тысячи квадратных метров. Еще один объект сейчас проектируется, для двух объектов готовится градостроительная документация. Всего же с момента начала реализации программы реновации в районе Головинский ввели в эксплуатацию 12 жилых домов площадью 112,7 тысячи квадратных метров, — уточнил он.

Новостройки строятся в Лихачевском переулке, на Кронштадтском бульваре, а также на улицах Онежской, Пулковской и Лавочкина.

Всего в Головинском районе столицы расселению подлежат 137 домов, в которых на данный момент проживают 32,3 тысячи человек, передает официальный сайт мэра Москвы.

В минувшем году в Московской области построили рекордные 9,5 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. Застройщики смогли пережить пандемийный кризис благодаря существенному снижению ставки по ипотечным займам и субсидированию процентной ставки при проектном финансировании. Также поддержка строительной сфере была оказана на региональном уровне. В результате спрос на недвижимость среди населения вырос.

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