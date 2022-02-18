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Россия вышла в финал хоккейного турнира на Олимпиаде

Иван Юминов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Россия вышла в финал хоккейного турнира на Олимпиаде
Фото: Telegram / olympic_russia

Сборная России вышла в финал хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Основное время встречи и овертайм закончились со счетом 1:1.

При этом в серии буллитов отечественные хоккеисты обыграли шведов со счетом 3:2. В матче за золото сборная России 20 февраля сразится с командой Финляндии.

Финальный матч состоится в 07:10 по московскому времени. Швеция поспорит за бронзовые медали со Словакией.

18 февраля заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников заявил, что шансы российской команды на победу в олимпийском хоккейном турнире — 51 процент, то есть больше половины. Россия и Швеция дважды встречались на Олимпийских играх: в 1994 году шведы победили в полуфинале (4:3), а в 2006-м россияне разгромили соперников на групповом этапе (5:0).

4 февраля в Пекине начались XXIV зимние Олимпийские игры. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта будут на Олимпиаде и какие ограничения будут действовать в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе будут выступать спортсмены из России.

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