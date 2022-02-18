Вагоны-автомобилевозы на МЖД в 2021 году перевезли более четырех тысяч транспортных средств

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Вагоны-автомобилевозы на Московской железной дороге (МЖД) в 2021 году перевезли 4,4 тысячи транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

В пресс-службе уточнили, что количество перевезенных авто увеличилось на 42,2 процента по сравнению с 2020 годом.

Один вагон-автомобилевоз может вместить в себя до четырех машин или до восьми мотоциклов. К перевозке также принимается багаж, однако вес каждого места не должен превышать 75 килограмм, а общий вес не должен превышать 200 килограмм.

Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, достаточно заполнить заявку на сайте ОАО «РЖД», добавили в пресс-службе.

11 февраля сообщалось, что первая женщина-машинист компании «РЖД» Софья Дорофеева вышла в рейс в Москве.

Дорофеева — одна из 12 женщин, в январе 2021 года пришедших в компанию в качестве помощника машиниста. Девушка первая освоила поприще машиниста электропоезда и вышла в рейс.

На данный момент на Московских железных дорогах (МЖД) помощниками машиниста электропоезда работают пять девушек, четыре трудятся на МЦК, а еще две женщины работают помощницами машиниста пассажирских поездов дальнего следования.