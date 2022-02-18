Сергей Собянин анонсировал реконструкцию кордодрома в Центральном Чертанове

Фото: ВКонтакте / Сергей Собянин

Россия, Москва, улица Красного Маяка, вл28 Карта всех событий

Кордодром на улице Красного Маяка реконструируют в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в пятницу, 18 февраля.

— Сначала расчистим территорию и объединим все объекты в единое пространство. Сделаем несколько площадок: для скоростных и гоночных моделей, пилотажных моделей, воздушного боя, для гоночных дронов, — уточнил глава города.

Для проведения соревнований и мероприятий на кордодроме сделают боксы, трибуны и сцену. Более того, на территории объекта рабочие построят одноэтажный павильон с конференц-залом и библиотекой для учебы, говорится на официальной странице Собянина в соцсети «ВКонтакте».

10 февраля Собянин осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Торпедо» в ЮАО. Объект, как уточнил глава города, сделают по современным стандартам, увеличив количество трибунного пространства. Также, по его словам, будет создано несколько тренировочных полей.

Для организации реконструкции построили специальный ФОК, куда переместили спортсменов, добавил мэр. Стадион примет первый матч в 2025 году.