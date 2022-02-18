Появилось видео эвакуации жителей ДНР

Фото: Андрей Казаков, «Вечерняя Москва»

Появилось видео массовой эвакуации жителей ДНР в Россию.

На месте пунктов пропуска в ДНР сотрудники МЧС развертывают пункты жизнеобеспечения, где люди смогут поесть и получить необходимую медицинскую помощь. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщил корреспондент «Вечерней Москвы».

— Сегодня, согласно приказу Министерства по чрезвычайным ситуациям, приведены в повышенную готовность силы для реагирования на кризисные ситуации. Мы сейчас находимся на пункте пропуска «Успенка» Донецкой народной республики, где развертываются пункты жизнеобеспечения для эвакуации мирного населения, — рассказал первый заместитель республиканского спасательного центра полковник Тихонов.

Он добавил, что такие пункты будут развернуты на всех КПП в ДНР.

Видео: Андрей Казаков, «Вечерняя Москва»

18 февраля сообщалось, что МЧС ДНР эвакуирует в Россию примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточняется, это дети, женщины и пожилые люди.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Республика, по его словам, договорилась с руководством России насчет обустройства мест приема в Ростовской области. Пушилин заверил, что эвакуированных обеспечат всем необходимым.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.