Газопровод загорелся в Луганске после мощного взрыва. Видео

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Газопровод загорелся в Луганске после мощного взрыва. Об этом в субботу, 19 февраля, сообщил корреспондент «Вечерней Москвы» Андрей Казаков.

— В 00:10 начали поступать звонки о крупном возгорании на газопроводе в районе Малой Вергунки, — рассказал он.

Аварийные бригады ГУП «ЛУГАНСКГАЗ» выехали на место происшествия, добавил корреспондент «ВМ».

Видео: Андрей Казаков, «Вечерняя Москва»

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин раскрыл подробности взрыва в центре Донецка. Автомобиль, который взорвали в городе, принадлежал главе управления Народной милиции ДНР.

18 февраля в Народной милиции ДНР сообщили, что автомобиль взорвался на парковке около дома правительства в центре Донецка. На место взрыва, как уточняется, выехали представители МЧС. Жителям посоветовали быть бдительными и по максимуму исключить передвижение по Донецку.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.