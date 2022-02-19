Эксперт рассказал об обязательства ЖКХ, о которых мало кто знает

Фото: Министерство ЖКХ Московской области

Владельцы жилья часто не знают о том, что любая управляющая компания обязана оказывать жителям ряд услуг, за которые люди платят каждый месяц. Об этом сообщил генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Валерий Ковалев.

По его словам, одна из таких услуг — замена перегоревших лампочек. Во многих домах жители их меняют за свой счет, хотя делать это должна управляющая компания.

Другая бесплатная услуга — это борьба с насекомыми и грызунами. Именно УК должна решать эту проблему, сообщил эксперт.

Еще одна услуга — уборка подъезда. Если там грязно, то значит, жильцы зря платят деньги, так как стоимость уборки включена в каждую платежку ЖКХ, добавил Ковалев, передает агентство «Прайм».

Он призвал владельцев квартир требовать у УК выполнять их обязанности.

В Росреестре рассказали о работе штаба по вопросам ЖКХ. Совместный штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в управлении Росреестра по Москве с момента основания организации (в ноябре 2021 года) зарегистрировал права на 227 коммунальных сооружений и поставил на кадастровый учет 10 земельных участков. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.