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Многокилометровая пробка образовалась на границе ДНР и России

Юлия Курганова

Андрей Казаков

Общество
Многокилометровая пробка образовалась на границе ДНР и России
Фото: Андрей Казаков, «Вечерняя Москва»

На границе России и Донецкой народной республики (ДНР) образовалась большая пробка. По подсчетам корреспондента «Вечерней Москвы», затор из автомобилей растянулся на десятки километров.

Очередь наблюдается со стороны ДНР, люди массово уезжают в Россию. Речь идет только о тех, кто решил покинуть республику на личном транспорте.

Так как очередь весьма длинная, МЧС ДНР решило установить палатки с обогревом для тех, кто хочет попасть в РФ.

При этом значительную часть населения ЛНР и ДНР эвакуируют на автобусах. Это касается женщин, детей и пожилых людей.

Видео: Андрей Казаков, «Вечерняя Москва»

Более трех тысяч человек эвакуировали из ДНР в Россию. Об этом сообщил в субботу, 19 февраля, министр по чрезвычайным ситуациям республики Алексей Кострубицкий, докладывая о процессе эвакуации главе ДНР Денису Пушилину.

18 февраля сообщалось, что МЧС ДНР эвакуирует в Россию примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточняется, это дети, женщины и пожилые люди.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Республика, по его словам, договорилась с руководством России насчет обустройства мест приема в Ростовской области. Пушилин заверил, что эвакуированных обеспечат всем необходимым.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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