Синоптики сообщили об аномально теплой и ветреной погоде в Москве 19 февраля

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В субботу, 19 февраля, столичный регион будет находиться под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. При облачной погоде временами пройдут осадки в виде снега и дождя.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс один — три градуса. В Подмосковье температура ожидается от минус одного до плюс четырех градусов.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 733 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 75 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что аномально теплая, влажная и ветреная погода на пониженном фоне атмосферного давления в столичном регионе способствует росту погодообусловленных обострений. Низкое содержание кислорода в воздухе может спровоцировать недомогания у лиц, недавно перенесших бронхолегочные заболевания. Такие внешние условия также могут стать добавочным стрессом и толчком для обострения или ухудшения течения уже имеющихся заболеваний.

Необходимо строго соблюдать рекомендованные врачом лечебные мероприятия. В профилактических целях рекомендована дыхательная гимнастика, утренняя зарядка и занятия йогой. Людям с собственным неровным артериальным давлением нужно самостоятельно контролировать его скачки и в случае обострения недомогания, принять лекарства, рекомендованные врачом.

Дептранс предупредил водителей о непогоде в Москве 19 февраля. Дождь, мокрый снег и порывы ветра до 18 метров в секунду ожидаются в столице в субботу, 19 февраля. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.