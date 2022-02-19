«Предательство миллионов людей»: Косачев прокомментировал слова Байдена о ситуации в Донбассе

Фото: Пресс-служба Совфеда

Слова президента США Джо Байдена о происходящем в Донбассе есть прямое поощрение эскалации ситуации со стороны Киева и предательство либеральных ценностей, которые так любит продвигать Запад. Об этом в субботу, 19 февраля, заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.

— Момент критический, когда каждое заявление может стать судьбоносным. Сказанное сейчас — это предательство Вашингтоном и их союзниками миллионов людей, причем с обеих сторон вдоль линии соприкосновения, которые ждут от политиков только одного — чтобы они предотвратили войну, — написал он в своем Facebook.

По его словам, похожие слова звучали во время бомбардировок Югославии, Ирака и Ливии. Запад покрывает военную агрессию Украины, чтобы любым способом расправиться с Россией. Политик назвал это «чудовищным».

Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что «поддерживаемые РФ силы» пытаются спровоцировать Украину в Донбассе. Также американский лидер сообщил, что США не намерены отправлять войска на Украину, но будут с союзниками защищать территорию НАТО и поддерживать украинский народ. Кроме того, Байден еще раз отметил, что Запад готов к введению новых санкций против России в случае ее «вторжения» на Украину, но дверь для дипломатии остается открытой.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что президент США Джо Байден в ходе своего выступления в пятницу, 18 февраля, по ситуации вокруг Украины не сказал ни одного слова об истинном положении простых жителей Донбасса.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.