Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Предательство миллионов людей»: Косачев прокомментировал слова Байдена о ситуации в Донбассе

Михаил Алимов

Общество
«Предательство миллионов людей»: Косачев прокомментировал слова Байдена о ситуации в Донбассе
Фото: Пресс-служба Совфеда

Слова президента США Джо Байдена о происходящем в Донбассе есть прямое поощрение эскалации ситуации со стороны Киева и предательство либеральных ценностей, которые так любит продвигать Запад. Об этом в субботу, 19 февраля, заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.

— Момент критический, когда каждое заявление может стать судьбоносным. Сказанное сейчас — это предательство Вашингтоном и их союзниками миллионов людей, причем с обеих сторон вдоль линии соприкосновения, которые ждут от политиков только одного — чтобы они предотвратили войну, — написал он в своем Facebook.

По его словам, похожие слова звучали во время бомбардировок Югославии, Ирака и Ливии. Запад покрывает военную агрессию Украины, чтобы любым способом расправиться с Россией. Политик назвал это «чудовищным».

Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что «поддерживаемые РФ силы» пытаются спровоцировать Украину в Донбассе. Также американский лидер сообщил, что США не намерены отправлять войска на Украину, но будут с союзниками защищать территорию НАТО и поддерживать украинский народ. Кроме того, Байден еще раз отметил, что Запад готов к введению новых санкций против России в случае ее «вторжения» на Украину, но дверь для дипломатии остается открытой.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что президент США Джо Байден в ходе своего выступления в пятницу, 18 февраля, по ситуации вокруг Украины не сказал ни одного слова об истинном положении простых жителей Донбасса.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Читайте также:
Джо Байден ДНР и ЛНР Константин Косачев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Все мнения
О проекте