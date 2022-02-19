Украина намерена побороться за проведение зимней Олимпиады в 2030 году

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На Украине пока нет необходимой инфраструктуры для проведения зимней Олимпиады, но страна рассматривает вопрос о подаче заявки на проведение Игр 2030 года. Об этом в субботу, 19 февраля, заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

— Только в последние два года мы начали строительство инфраструктуры для летних видов спорта. Да, у нас недостаточно инфраструктуры для зимних, и мы работаем над этим, мы видим, где строить, куда вкладывать средства. Сейчас мы рассматриваем вопрос о проведении зимних Олимпийских игр 2030 года на Украине. Мы работаем над этим, — передает его слова Telegram-канал «СпоRT».

4 февраля в Пекине начались 24-е зимние Олимпийские игры. Соревнования продлятся до 20 февраля. Столица КНР стала единственным городом, принимавшим у себя и летние, и зимние Олимпийские игры. На нынешних, XXIV Играх будут разыграны 109 комплектов наград в семи видах спорта (согласно классификации МОК), объединивших между собой 15 дисциплин.

«Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта будут на Олимпиаде и какие ограничения будут действовать в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе будут выступать спортсмены из России.