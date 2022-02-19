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Пушилин заявил, что армия ДНР предотвратила несколько терактов спецслужб Украины

Михаил Алимов

В мире
Пушилин заявил, что армия ДНР предотвратила несколько терактов спецслужб Украины
Фото: vk/pushilindenis

Армия самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) предотвратила несколько терактов украинских спецслужб. Об этом в субботу, 19 февраля, заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем видеообращении.

— Идут масштабные обстрелы Украиной территорий Донецкой и Луганской народных республик. Только за последние дни силами нашей армии предотвращены несколько попыток терактов со стороны украинских спецслужб, — передает его слова РИА Новости.

19 февраля Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации в республике.

18 февраля сообщалось, что МЧС ДНР эвакуирует в Россию примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточняется, это дети, женщины и пожилые люди.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Республика, по его словам, договорилась с руководствовавшийся России насчет обустройства мест приема в Ростовской области. Пушилин заверил, что эвакуированных обеспечат всем необходимым.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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