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Предприниматели воспользовались инвесткартой Москвы 127 тысяч раз в 2021 году

Михаил Алимов

Город
Предприниматели воспользовались инвесткартой Москвы 127 тысяч раз в 2021 году
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В прошлом году инвесткартой Москвы воспользовались 127 тысяч раз. Она помогает предпринимателям найти необходимый объект для своего бизнеса и рассказывает о городских инвестиционных программах. Об этом в субботу, 19 февраля, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Инвесткарта востребована у предпринимателей: в прошлом году посетители сайта воспользовались этим сервисом 127 тысяч раз. Сегодня здесь представлено более 350 площадок для бизнеса — как для небольших компаний, так и для крупных производителей, а также около трех тысяч городских объектов, доступных для покупки или аренды на торгах, — рассказал он.

По словам руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, с помощью инвесткарты потенциальный инвестор способен подробно рассмотреть и определить необходимый ему объект. Там существуют удобные фильтры, все необходимые сведения об объектах.

В инвестиционной карте содержатся различные городские проекты, передает официальный сайт мэра столицы.

— На инвестиционной карте обозначены площадки для локализации, которые предлагает инвесторам город. Это особая экономическая зона и технопарки, оснащенные инфраструктурой для размещения производства любого профиля — от металлургии и машиностроения до нанотехнологий и разработки программного обеспечения. На карте пользователи могут не просто найти объекты, но и оценить размеры каждого из них, удобство с точки зрения транспортной доступности, — сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

До этого сообщалось, что поступления в бюджет Москвы по налогу на прибыль в 2021 году на четверть превысили показатели допандемийного 2019 года. По словам главы департамента финансов Елены Зяббаровой, поступления по налогу на прибыль сильно зависят от финансовых успехов городских предприятий. В минувшем году росли платежи по налогу организаций, занятых в сферах торговли, транспорта, операций с недвижимостью, в строительстве и предприятий обрабатывающей промышленности.

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