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Народный календарь. Какая одежда грозит бедой 20 февраля

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Какая одежда грозит бедой 20 февраля
Фото: Pexels / Arina Krasnikova

В народном месяцеслове дата 20 февраля получила названия Лука, Могущница, Феня — спасовы коренья. В этот день Православная церковь чтит память преподобного Луки Елладского

20 февраля нельзя было носить одежду зелёного цвета, так как таким образом можно привлечь беду к себе и к своей семье.

В этот день запрещено совершать плохие поступки, обижать остальных и злословить. За такие деяния можно получить огромный денежный ущерб. По верованиям Древней Руси люди, которые ругались или вступали в конфликты 20 февраля, страдали от болезней и напастей весь год, теряли свое хозяйство, урожай и оказывались за чертой бедности.

Люди верили, что 20 февраля нужно готовить пироги с укропом и зеленью и поминать ими умерших родственников. В этот день ходили на кладбище и носили пироги. Было принято угощать ими бездомных и малоимущих людей. Те, кто делал такой обряд, обеспечивал себя здоровьем и процветанием на весь год.

Приметы погоды:

Полуденный ветер на Луку — к урожаю яровых.

Солнце заходит красно — к колючим ветрам и холодному лету.

Синие облака — к потеплению.

Если тепло пришло с севера и начало таять с северной стороны, лето будет теплым.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Какая одежда грозит бедой 20 февраля

Именины отмечают: Александр, Лука, Петр.

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