Московские врачи за сутки вылечили от COVID-19 более 35 тысяч пациентов
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В столице за сутки выздоровели от коронавируса 35 764 человека. Об этом в субботу, 19 февраля, сообщили в «Оперштабе Москвы».
Таким образом, всего за время пандемии коронавируса московские медики вылечили 2 398 976 пациентов.
За последние 24 часа в городе выявили 6 874 новых случаев COVID-19. В больницу с этим диагнозом доставлены 883. К аппарату ИВЛ подключены 559 пациентов. Количество смертельных случаев составило 87, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.
В среду, 16 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением COVID-19 рассказал, что особое внимание московские врачи уделяют заболевшим коронавирусом пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. Собянин отметил, что часть КТ-центров, которые раньше работали исключительно с пациентами с ковидом, перевели на плановую помощь.
Мэр также рассказал, что число новых случаев заболевания коронавирусом в Москве за неделю снизилось на треть.