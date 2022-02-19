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Московские врачи за сутки вылечили от COVID-19 более 35 тысяч пациентов

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи за сутки вылечили от COVID-19 более 35 тысяч пациентов
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В столице за сутки выздоровели от коронавируса 35 764 человека. Об этом в субботу, 19 февраля, сообщили в «Оперштабе Москвы».

Таким образом, всего за время пандемии коронавируса московские медики вылечили 2 398 976 пациентов.

За последние 24 часа в городе выявили 6 874 новых случаев COVID-19. В больницу с этим диагнозом доставлены 883. К аппарату ИВЛ подключены 559 пациентов. Количество смертельных случаев составило 87, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

Московские врачи за сутки вылечили от COVID-19 более 35 тысяч пациентов Фото: Оперштаб

В среду, 16 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением COVID-19 рассказал, что особое внимание московские врачи уделяют заболевшим коронавирусом пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. Собянин отметил, что часть КТ-центров, которые раньше работали исключительно с пациентами с ковидом, перевели на плановую помощь.

Мэр также рассказал, что число новых случаев заболевания коронавирусом в Москве за неделю снизилось на треть.

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