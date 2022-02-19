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Ракета-носитель Antares стартовала в США с кораблем Cygnus с грузом для МКС

Полина Долганова

В мире
Ракета-носитель Antares стартовала в США с кораблем Cygnus с грузом для МКС
Фото: Роскосмос

Американская ракета-носитель Antares с двигателем РД-181 российского производства в субботу, 19 февраля, стартовала в Виргинии с кораблем Cygnus с грузом для Международной космической станции.

Ракета стартовала в 12:40 по местному и в 20:40 по московскому времени с космодрома Уоллопс.

Стыковка корабля с орбитальной станцией ожидается 21 февраля.

Предполагается, что корабль доставит на МКС свыше 3,7 тонны груза. В его состав входят продукты питания, предметы жизнеобеспечения и материалы для исследовательской работы, передает НАСА.

В начале февраля около 40 из 49 новых микроспутников Starlink компании SpaceX были потеряны после начавшейся магнитной бури. В компании добавили, что угрозы столкновения с другими спутниками не наблюдалось, потому как Starlink могут расщепляться при выходе в атмосферу.

13 января сообщалось, что российская государственная корпорация «Роскосмос» и NASA договариваются о продлении использования Международной космической станции (МКС) до 2030 года. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, 31 декабря 2021 года корпорация получила официальное уведомление со стороны США о продлении ими эксплуатации станции до 2030 года. Стороны также подготовили проект соглашения по полетам американских астронавтов на кораблях «Союз» и россиян на бортах США.

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