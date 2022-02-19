МЧС России: Эвакуация беженцев из Донбасса будет идти круглосуточно

Фото: glava-lnr.info

Эвакуация беженцев из Донецкой и Луганской народных республик будет проводиться в круглосуточном режиме. Такое заявление сделали в пресс-службе МЧС России по итогам совещания рабочей группы под председательством врио главы МЧС России Александра Чуприяна.

Также там отметили, что на данный момент эвакуация людей из Донбасса проходит в плановом порядке.

— Эвакуация будет проводиться в круглосуточном режиме в соответствии с намеченными оперативными планами. Обновляются данные по готовности пунктов временного размещения, определен порядок оказания материальной помощи, появляются дополнительные способы доставки людей в регионы, — передает ТАСС слова пресс-службы.

Сегодня первые железнодорожные составы были отправлены из Таганрога в Воронеж. Там для переселенцев подготовлены четыре пункта временного размещения.

Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил на территории республики всеобщую мобилизацию. О всеобщей мобилизации населения также заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Президент России Владимир Путин 18 февраля поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь.

На следующий день более 10 тысяч человек из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик пересекли границу России.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.