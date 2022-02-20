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Иммунолог заявил о невозможности одновременного заболевания COVID-19 и гриппом

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Иммунолог заявил о невозможности одновременного заболевания COVID-19 и гриппом
Фото: depositphotos

Человек не может одновременно заболеть коронавирусной инфекцией и гриппом. Это связано с тем, что один вирус вытесняет другой. Об этом рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

— Два вируса «борются» за одного человека, кто первый попал — тот уже и вытесняет второго. Какое-то время они оба могут жить на слизистой, ПЦР может их обоих определить. Но положительные тесты не говорят о двойном заболевании, — передает ТАСС слова эксперта.

Также иммунолог отметил, если сделать повторный тест через сутки, то у человека останется лишь одна инфекция.

Кроме этого, Жемчугов подчеркнул, что опасно переболеть сначала COVID-19, а потом гриппом, и наоборот.

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10 февраля вирусолог Максим Скулачев рассказал «ВМ», что если после перенесенного коронавируса у пациента вырабатывается мало антител, это не повод для беспокойства. По словам эксперта, число антител, которое вырабатывается в организме после болезни, варьируется в широком диапазоне.

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