Джонсон: Ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года

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Британский премьер-министр Борис Джонсон в воскресенье, 20 февраля, заявил, что ситуация на Украине «может спровоцировать крупнейшую с 1945 года войну в Европе».

— Боюсь, что этот план, реализацию которого мы сейчас наблюдаем, может привести к крупнейшей по масштабам войне в Европе с 1945 года, — сказал политик в разговоре с ВВС.

Он добавил, что в настоящее время наблюдается высокая вероятность «нападения» Москвы на Киев. «Вторжение», по его словам, может быть реализовано не только через Донбасс, но и через границу Украины и Белоруссии.

Джонсон подытожил, что подобные действия РФ приведут к негативным последствиям «не только для Украины, но и для России».

19 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский призвали российскую сторону к переговорам для деэскалации ситуации в Донбассе. В заявлении говорится, что политики сошлись во мнении, что «вторжение» России на Украину будет «просчетом» для Москвы и не принесет РФ ничего хорошего.

В этот же день Джонсон заявил, что Россия имеет такие же права на жизнь в мире и безопасности, как и другие государства. В рамках выступления на Мюнхенской конференции политик подчеркнул, что все присутствующие на мероприятии страны разделяют мнение о европейской безопасности и процветании вместе с государствами, которые сами распоряжаются своей судьбой и не имеют никакого страха.

В последние месяцы западные страны выражают обеспокоенность из-за якобы опасных действий РФ у границ Украины. Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения, отмечая, что страна никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.

17 февраля в МИД РФ подчеркнули, что Россия не собирается устраивать вторжение на Украину. Обязательства Москвы по Будапештскому меморандуму 1994 года не имеют отношения к конфликту на Украине, подчеркнули в министерстве. Утрата страной территориальной целостности, считают в МИД, произошла вследствие внутренних процессов.