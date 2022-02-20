Народная милиция ЛНР: Вооруженные силы Украины попытались атаковать позиции Луганска

Фото: Пресс-служба СК РФ

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать позиции Луганской Народной Республики. Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщил официальный представитель народной милиции Луганска Иван Филипоненко.

По его словам, около 05:00 утра военные 79-й десантно-штурмовой бригады попытались атаковать позиции ЛНР около села Пионерское.

В результате столкновения украинские военные понесли потери и отступили.

Филипоненко уточнил, что атака со стороны Украины привела к жертвам среди мирных жителей и уничтожению пяти зданий, передает ТАСС.

Утром 19 февраля снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы России с Украиной. Взрыв произошел в 04:00 по московскому времени в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. Об этом в правоохранительные органы сообщили местные жители.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.