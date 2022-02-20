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Московские врачи вылечили от коронавируса 2,4 миллиона человек

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи вылечили от коронавируса 2,4 миллиона человек
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

За сутки в столице выздоровел после лечения от коронавируса 19 481 человек. Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщили в оперштабе Москвы.

Таким образом, в общей сложности столичные врачи вылечили 2,4 миллиона пациентов.

В городе за 24 часа выявили еще 6388 новых случаев COVID-19. В больницу были госпитализированы 699 человек. К аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключено 536 пациентов. Скончались от болезни 84 человека, подытожили в Telegram-канале оперштаба.

Московские врачи вылечили от коронавируса 2,4 миллиона человек Фото: Оперштаб

Для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в девять российских регионов направлены столичные врачи. Об этом в субботу, 19 февраля, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития и руководитель оперштаба по борьбе с COVID-19 Анастасия Ракова.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением COVID-19 рассказал, что особое внимание московские врачи уделяют заболевшим коронавирусом пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями.

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