Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

КГБ Белоруссии выявил группы, готовившие срыв референдума по Конституции

Полина Долганова

В мире
КГБ Белоруссии выявил группы, готовившие срыв референдума по Конституции
Фото: Pixabay / jorono

Группа людей готовилась сорвать референдум по обновленной Конституции Белоруссии. Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщили в Комитете государственной безопасности (КГБ) республики со ссылкой на главу отдела следственного управления ведомства Константина Бычека.

Он рассказал, что группировкой руководили кураторы из-за границы. Их также задержали.

Члены группы призывали испортить бюллетени и запугать членов избирательной комиссии путем рассылки от имени правоохранителей, пишет ТАСС.

Референдум о поправках в Конституцию должен пройти в Белоруссии 27 февраля. Тогда же, по словам президента республики Александра Лукашенко, страна примет новую Конституцию.

Россия рассчитывает, что конституционная реформа в Белоруссии даст возможность модернизировать политическое устройство и консолидировать общество республики. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщил директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел (МИД) России Алексей Полищук.

Проект новой Конституции Белоруссии опубликовали до Нового года.

Читайте также:
Белоруссия КГБ Конституция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Все мнения
О проекте