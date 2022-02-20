КГБ Белоруссии выявил группы, готовившие срыв референдума по Конституции

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Группа людей готовилась сорвать референдум по обновленной Конституции Белоруссии. Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщили в Комитете государственной безопасности (КГБ) республики со ссылкой на главу отдела следственного управления ведомства Константина Бычека.

Он рассказал, что группировкой руководили кураторы из-за границы. Их также задержали.

Члены группы призывали испортить бюллетени и запугать членов избирательной комиссии путем рассылки от имени правоохранителей, пишет ТАСС.

Референдум о поправках в Конституцию должен пройти в Белоруссии 27 февраля. Тогда же, по словам президента республики Александра Лукашенко, страна примет новую Конституцию.

Россия рассчитывает, что конституционная реформа в Белоруссии даст возможность модернизировать политическое устройство и консолидировать общество республики. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщил директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел (МИД) России Алексей Полищук.

Проект новой Конституции Белоруссии опубликовали до Нового года.