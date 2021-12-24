В МИД выразили надежду на консолидацию общества после конституционной реформы в Белоруссии

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия рассчитывает, что конституционная реформа в Белоруссии даст возможность модернизировать политическое устройство и консолидировать общество республики. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщил директор Второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел (МИД) России Алексей Полищук.

— Что касается конституционной реформы в Белоруссии, то мы ожидаем, что она позволит модернизировать политическое устройство страны и консолидировать белорусское общество, — сказал политик.

Он добавил, что правительство страны делает для этого все возможное и прикладывает максимум усилий, чтобы модернизация была реализована в правовом поле.

Полищук подытожил, что реформа Конституции в Белоруссии должна пройти прозрачно и даст людям возможность открыто выражать свою волю, передает РИА Новости.

Проект новой конституции Белоруссии планируется опубликовать до Нового года. Об этом Лукашенко сообщил в четверг, 2 декабря.

Недавно сообщалось, что референдум по конституции Белоруссии состоится в феврале 2022 года. Тогда же, по словам Лукашенко, страна примет новую конституцию.

18 октября Лукашенко заявил, что иностранные спецслужбы вновь активизировались и готовят новые беспорядки в Белоруссии. По его словам, к населению страны активно применяются информационные технологии и приемы психологической войны, создается негативный образ действующей власти.