В Челябинской области пьяный водитель сбил двух сестер

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Водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил двух сестер-подростков в Челябинской области. Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщили в Telegram-канале РЕН ТВ.

На момент аварии оба подростка находились на обочине. Одна из пострадавших скончалась в результате полученных травм, вторую девушку госпитализировали в медучреждение в тяжелом состоянии.

54-летний водитель на автомобиле Opel Astra попытался обогнать другую машину, не справился с управлением и сбил девушек в возрасте 17-ти и 15-ти лет.

По факту случившегося проводится проверка, подытожили в СМИ.

Количество смертельных ДТП с пьяными водителями снизилось примерно на 20 процентов. Об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

Статистика ГИБДД

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.