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Около 1400 внешних экранов автобусов и электробусов обновили в Москве

Полина Долганова

Город
Около 1400 внешних экранов автобусов и электробусов обновили в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На 1400 боковых экранах автобусов и электробусов теперь будут показаны номер маршрута и максимальное количество следующих остановок с пересадками на линии метрополитена, МЦК, МЦД, аэроэкспрессы и вокзалы. Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы работаем над тем, чтобы поездки для пассажиров были максимально удобными... В ближайшее время обновим визуализацию внешних экранов еще на 600 автобусах и электробусах. Такие нововведения помогут лучше ориентироваться и строить свой маршрут, — рассказал заместитель мэра Москвы и глава дептранса Максим Ликсутов.

14 февраля сообщалось, что в Москве заработали пять новых выделенных полос для общественного транспорта. Нововведения позволят сократить время в пути и сделают пересадки более удобными для пассажиров автобусов 57 и 111, а также D1, м1, e30, т56 и т78. Более того, новые выделенки облегчат передвижение общественного транспорта на улицах Грузинский Вал, Михайловке и Бутырской.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве в 2022 году появится тридцать километров полос для общественного транспорта. По его словам, прибытие автобусов и электробусов вовремя очень важно для горожан. Особенно в холодное время.

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