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«Я отказываюсь продолжать программу!»: Киркоров устроил скандал на съемках шоу

Полина Долганова

Общество
«Я отказываюсь продолжать программу!»: Киркоров устроил скандал на съемках шоу
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российский артист Филипп Киркоров нередко берет своих детей Мартина и Аллу-Викторию на съемки различных шоу. Программа «Маска» не стала исключением.

Дети артиста с интересом наблюдали за съемками, но спустя какое-то время захотели перекусить.

Как правило, организаторы заранее готовят еду для участников программ, однако в этот раз что-то пошло не по плану и Киркоров остался без перекуса.

— Если мне сейчас же не принесут зефир, я отказываюсь продолжать программу! У меня ребенок голодный, — возмутился певец.

При этом продюсер шоу Юлия Сумачева рассказала, что поп-король требует к себе меньше всего внимания во время съемок программы. Чаще всего он ест зефир и пьет кока-колу, пишет StarHit.

«Вечерняя Москва» продолжает собирать для своих читателей самые диковинные и оригинальные объявления, которые можно встретить на интернет-сайтах. Москвичка по имени Дарья продает в интернете клок волос с головы самого короля нашей эстрады Филиппа Киркорова. «Вечерка» дозвонилась до артиста и узнала, не дарил ли он кому-либо частичку своей шевелюры.

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