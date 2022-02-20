«Не грузила»: Мария Миронова рассказала о жизни Евгении Брик со смертельной болезнью

Фото: instagram/evgeniabrik

Актриса Мария Миронова рассказала о последних днях жизни своей коллеги по цеху Евгении Брик. На съемочной площадке, как рассказывает актриса, Брик успевала уделить время каждому, она была внимательна и доброжелательна, в том числе и к костюмерам, и к ассистентам.

Миронова охарактеризовала коллегу как скромную и добрую девушку. По словам актрисы, Брик обладала и красотой, и успехом, а также с ней был рядом потрясающий муж.

Артистка также заверила, что Брик не хотела никому рассказывать о своей борьбе с онкологией.

— Она не грузила своей проблемой, и в этом были ее большая, колоссальная сила и мужество. Помимо ее хрупкости, женственности, человечности, мягкости, — подытожила девушка в эфире программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.

10 февраля актриса Евгения Брик скончалась на 41-м году жизни. Она продолжительное время боролась с раком. При этом, когда именно диагноз был поставлен, остается неизвестным. Последние годы актриса проживала в Соединенных Штатах. Артистка не афишировала свою болезнь. О ней не знали даже многие коллеги Брик, как выяснилось после ее смерти.

Евгения Брик родилась в 1981 году в Москве. В 2004-м окончила ГИТИС под руководством мастера Александра Збруева. Она работала на радио «Маяк», с 2001 по 2020 год снималась в кино. Среди ее известных работ — роли в фильмах «Географ глобус пропил», «Стиляги», «Елки 1914» и многие другие. Последней известной работой актрисы стал сериал «Фантом», где она сыграла следователя.

У актрисы и ее мужа режиссера Валерия Тодоровского есть общая дочь Зоя, которую Брик родила в 2009 году.