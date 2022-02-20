Водолазы нашли тело утонувшего в Москве-реке экс-замминистра юстиции Ялунина

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Водолазы нашли тело утонувшего в реке в Московской области бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина. Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщил источник.

— Тело найдено поисково-маневренной группой и волонтерами в 14:33 по московскому времени. Проводятся следственные мероприятия, — рассказал собеседник ТАСС.

До этого в Сети появилось видео поисковой операции, которая проводится в Московской области на месте предполагаемого исчезновения Ялунина.

Инцидент произошел в субботу ночью, 5 февраля, в селе Аксиньино, возле садового товарищества «Солнечный берег». 70-летний Ялунин уехал на квадроцикле в поле, в сторону местного храма. Позднее стало известно, что он пропал без вести.

В районе села Козино у церкви Троицы Живоначальной были найдены следы квадроцикла, которые вели к Москве-реке. Они оборвались прямо над ее поверхностью. На место происшествия направились водолазы, которые позже обследовали дно реки.